Aan Rembrandt toegeschreven portretten geveild: 11 miljoen pond

Nadat ze in 1824 ook al bij Christie’s waren gekocht, bevonden ze zich de afgelopen twee eeuwen steeds in dezelfde Britse privécollectie en waren ze niet voor derden te zien. Christie’s-topman Henry Pettifer sprak eerder van „een van de opwindendste ontdekkingen die we de afgelopen jaren op het gebied van oude meesters hebben gedaan.”

Ze behoren volgens hem tot de kleinste en intiemste portretten die we van Rembrandt kennen en „voegen iets nieuws toe aan ons begrip van hem als een onbetwist geniale portrettist.”

Zoon Karel

Leidenaar Van der Pluym en zijn vrouw Jaapgen Carels hadden een band met Rembrandt. Hun zoon Dominicus trouwde met Cornelia van Suytbroeck, de dochter van Rembrandts oom van moederskant, Willem van Suytbroeck. Dat paar kreeg een zoon, Karel, van wie wordt aangenomen dat hij een opleiding heeft gevolgd bij Rembrandt. Jan en Jaapgen hadden ook een tuin naast die van Rembrandts moeder.

Christie’s wilde donderdagmiddag niet zeggen wie de schilderijen gekocht heeft, ook niet of het een museum of een particulier is. „Dat is aan de koper zelf om bekend te maken”, aldus een woordvoerster. De uiteindelijke koper bood per telefoon. Er was erg veel belangstelling, vertelt het veilinghuis.