Jonge Nederlander redt kinderen uit Belgisch water

Het Openbaar Ministerie in België gaf vandaag een persconferentie over de tragische gebeurtenis die zich maandagavond in het Louise-Mariepark voltrok. De moeder was met twee kinderen in de vijver gesprongen, een derde zat op de kant. Het ging om jonge kinderen tussen de drie en zes jaar.

Twee jongeren hoorden de kinderen gillen. Een van hen liep uiteindelijk naar de vijver om in het water te springen. „Eén van de kinderen die levenloos leek, haalde hij eerst uit het water. Daarna heeft hij ook het andere kind gered. De moeder vond hij niet meer”, meldt het parket aan Het Nieuwsblad. Het eerste kind werd gereanimeerd en net als de twee anderen naar het ziekenhuis gebracht. Naar verluidt zijn ze daar goed aan het herstellen.

De jonge redder uit Nederland keerde weer huiswaarts, zo meldt het Openbaar Ministerie uit België. De exacte leeftijd of identiteit van de jongeman is niet naar buiten gebracht.

’Moeder weigerde hulp’

Na een zoekslag werd de moeder niet meer aangetroffen. „De moeder zou de hulp van de jongeren afgewezen hebben. Voorlopig wordt uitgegaan van een driedubbele moordpoging. Maar het is nog te vroeg voor zekerheid”, laat de persvoorlichter van het parket weten.

