’Grove schets regeerakkoord klaar’: maandag gesprekken met VVD en D66

Dit document is volgens betrokkenen klaar. Onzeker is of het ook openbaar wordt gemaakt. Aannemelijker is het dat eerst andere partijen de kans krijgen om het te lezen. Naast VVD en D66 zijn CDA, PvdA, GL en CU nog in beeld voor het vormen van een nieuw kabinet.

Impasse

De formatie zat voor de zomer in een impasse. Sigrid Kaag (D66) droomt van een progressief vijfpartijenkabinet van VVD, D66, CDA, PvdA en GL. Maar VVD en CDA gaven al snel aan dat ze twee linkse partijen er eentje te veel vinden. Het probleem is dat GL en PvdA niet zonder elkaar willen en D66 ziet weinig in een doorstart van het huidige kabinet met CU. Informateur Hamer opperde daarom maar om VVD en D66 aan een formatiestuk te laten schrijven. Mogelijk kan dat een doorbraak forceren.

Of dat inderdaad het geval is, moet nu snel blijken. De gesprekken die Hamer maandag met Rutte en Kaag voert moeten daar meer helderheid over geven.