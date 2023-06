Naakte man springt op altaar in Vaticaan uit protest tegen oorlog in Oekraïne

Ⓒ Screenshot Twitter

Vaticaanstad - Een man heeft tijdens zijn bezoek aan de St-Pietersbasiliek in Vaticaanstad zijn kleren uitgetrokken en is daarna naakt op een altaar gaan staan. Het lijkt erop dat het een protestactie is tegen de Russische invasie van Oekraïne. Dat schrijft Sky News.