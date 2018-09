Zes dode tieners in Duits tuinhuis

De tuin in Arnstein. Ⓒ EPA

ARNSTEIN - UPDATE 20.38 uur - In een tuinhuis in het Duitse plaatsje Arnstein zijn zondag zes dode tieners gevonden, vijf jongens en een meisje, in de leeftijd van achttien en negentien jaar. De politie heeft nog geen idee over de doodsoorzaak, deelde zij mee. Lijkschouwing moet daarover uitsluitsel geven.