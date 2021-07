Man wil in zelfgebouwd hamsterwiel over zee naar New York ’rennen’

De man, genaamd Reza Baluchi, zat in een zelfgebouwd apparaat met aan de zijkant drijvende boeien. Volgens een woordvoerder van de strandwacht vertrok de man zo’n vijftig kilometer ten noorden van Florida. Maar hij kreeg onderweg wat problemen, waardoor hij niet bepaald ver kwam.

In totaal wilde de man 1600 kilometer richting het noorden rennen, maar dreef uiteindelijk 48 kilometer de zuidelijke kant op. Dat moet een behoorlijke deceptie voor hem zijn geweest. Tegen de krant Sun-Sentel verklaarde Baluchi dat zijn navigatiesysteem was gestolen, waardoor hij niet verder kwam. Hij wil een nieuwe poging wagen zodra het weer beter is.

Tonijn en mueslirepen

Baluchi had nobele ambities met zijn hamsterwiel. Hij wilde naar eigen zeggen geld ophalen voor daklozen, de kustwacht, de brandweer en de politie. „Ik wil mensen laten zien dat ze moeten doen wat ze graag willen. Luister naar niemand, volg je dromen”, aldus de man tegen lokale media.

De man was al sinds 2016 bezig met het plannen van deze trip. Hij heeft een eigen website waarop de grootse plannen uitgebreid staan beschreven. Ook plaatste hij in 2020 een video op zijn YouTube-kanaal. Op de terugweg was hij van plan om te stoppen in Puerto Rico, Haiti, Cuba en Key West.

Baluchi wilde in zijn wiel overleven op mueslirepen, tonijn, gefilterd zeewater en kauwgom om ’zeeziekte tegen te gaan’.