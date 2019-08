Proef met pendelbus asielzoekers verlengd

Ⓒ JOS SCHUURMAN

DEN HAAG - De proef met een zogenoemde asielbus, tussen Emmen en het azc in Ter Apel (Groningen), krijgt een vervolg. Volgens vervoersbedrijf Qbuzz is de pilot tot nu toe succesvol en zijn er geen incidenten meer geweest, niet op de pendelbus maar ook niet op de reguliere lijnbussen in de regio.