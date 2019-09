400 bestuurders beboet voor rijden met mobiel

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

BREDA - Bijna vierhonderd bestuurders in Breda en omgeving zijn de afgelopen week beboet voor rijden met een smartphone in de hand. Alle bekeuringen samen zijn goed voor een bedrag van bijna 95.000 euro, aangezien er per overtreding 240 euro afgerekend moet worden.