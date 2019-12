Donald Trump jr. twittert telefoonnummers Democraten

Donald Trump Jr. Ⓒ Hollandse Hoogte / Splash News

WASHINGTON - De zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, Donald Trump junior, heeft zaterdag gegevens van een hele reeks Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden op Twitter geplaatst. De zoon van de president zei in een eerste tweet in een reeks dat hij ontevreden is dat deze mensen niet achter Trump staan.