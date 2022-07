VN: Taliban moorden, martelen en lappen mensenrechten aan hun laars

De Taliban nemen volgens UNAMA vooral mensenrechtenactivisten, journalisten en leden van de verdreven regering op de korrel. Ook treden ze vrouwenrechten met voeten. „UNAMA is bezorgd over de straffeloosheid waarmee leden van de de facto autoriteiten de mensenrechten hebben kunnen schenden”, stelt de VN-organisatie in een toelichting.

Met name een ministerie dat de naleving van de sharia controleert en de inlichtingendiensten zouden zich schuldig maken aan de mensenrechtenschendingen, aldus UNAMA. De VN-organisatie telde maar liefst 160 moorden en 56 gevallen van marteling. Verder hebben vrouwen amper nog rechten. Het is vrijwel onmogelijk voor hen om onderwijs te volgen of om te werken.

De Taliban spreken de verwijten van UNAMA tegen. Volgens een woordvoerder zouden die niet kloppen.