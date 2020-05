Mexicanen grote rol in crystal meth-labs in het hele land

Een jaar geleden werd in Moerdijk een ingenieus op een boot verstopt drugslab ontmanteld. Op de boot werden drie Mexicanen aangehouden. Ⓒ ERALD VAN DER AA

AMSTERDAM - Van onze verslaggevers Dat de drug crystal meth en Mexicanen geen onlosmakelijk verbond vormen, blijkt wel uit de eerste keer dat de politie een meth-lab ontdekte. Dat was op een zolder in het dorpje Wamel in 2016. De ’koks’ waren twee Tsjechen. Later volgden Nederlanders, Colombianen en Amerikanen.