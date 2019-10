Mannen gepakt na beschieting automobilist Amsterdam

De politie kreeg afgelopen nacht rond 02.50 uur een telefoontje van de automobilist die vertelde dat hij werd achtervolgd door twee personen op de motorscooter, waarbij ze dreigden met een wapen. Aan de achtervolging ging mogelijk een verkeersruzie vooraf tussen het Surinameplein en de Overtoom. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Terwijl de bestuurder van de auto de politie aan de telefoon had, werd hij beschoten. Agenten gingen er gelijk achteraan en konden de motorscooter klem rijden op de Nieuwe Hemweg. Bij de aanhouding van de Amsterdammers, beiden 29 jaar oud, hebben agenten hun wapen op de verdachten gericht. De mannen zitten nog vast en hun motorscooter is in beslag genomen, evenals de auto.