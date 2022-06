Tientallen opgevangen in stadhuis Rotterdam na saunabrand: ’Sommigen schaars gekleed’

Ⓒ mediatv

ROTTERDAM - In het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam worden veertig mensen opgevangen nadat er dinsdagavond in een sauna in een tegenoverliggend pand brand was uitgebroken. De brandweer, die met meerdere eenheden ter plaatse is, heeft de brand onder controle en is bezig het pand rookvrij te maken.