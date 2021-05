Dna op wapen niet van geëxecuteerde ’moordenaar’ VS

Dat melden Amerikaanse media waaronder The New York Times.

Lee werd in 1995 schuldig bevonden aan de moord op Debra Reese, zijn buurvrouw. De vrouw werd doodgeslagen in haar woning in Jacksonville. 22 jaar lang heeft Lee volgehouden dat hij onschuldig was. „Mijn laatste woorden zullen zijn - zoals ik altijd gezegd heb - ’ik ben een onschuldig man’”, zei hij de dag voor zijn executie.

Het gerucht ging destijds dat Arkansas in die periode waarin ook Lee de doodstraf kreeg, meerdere executies snel heeft laten plaatsvinden omdat de voorraad met dodelijke injectiemiddelen spoedig zou komen te vervallen.

Knuppel

Advocaten die zich inzetten voor mensen die onschuldig achter de tralies zouden zitten, hebben nu, jaren later, alsnog het moordwapen kunnen onderzoeken. Dat werd eerder nooit vrijgegeven. Maar de zus van Lee, Patricia Young, heeft zich al die tijd vastgebeten in de zaak. Ze stapte naar de rechter om het moordwapen vrij te geven, waarna de stad Jacksonville haar een houten knuppel die destijds bebloed werd gevonden, en een bebloed wit T-shirt dat eromheen was gewikkeld, vrijgaven.

Het Innocence Project, een ngo die tegen misstanden in het rechtssysteem strijdt, en de zus hebben nu bekendgemaakt dat er dna op het moordwapen zit dat aan iemand anders toebehoort dan Lee.

Het wapen werd tijdens het proces nooit onderzocht, tot woede van Lee’s familie. Uiteindelijk kwam zijn zaak bij het Hooggerechtshof. Daar stemden vier progressieve rechters tegen de executie, en vijf conservatieve rechters tegen, aldus internationale media.

Een commissie die zich moest buigen over gratie, bood voor Lee ook geen soelaas. Ⓒ AP

Geen bewijs

De nieuwe informatie van het wapen heeft volgens de autoriteiten geen grote invloed op de juistheid van de beslissing. Dat er ergens dna op zit, biedt nog geen sluitend bewijs over daderschap, zei Asa Hutchinson, gouverneur van Arkansas, dinsdag tijdens een persconferentie.

Hij noemde het nieuwe bewijs ’niet eenduidig’ en stelde dat ’de jury de man schuldig bevond op basis van de beschikbare informatie’. Buren hadden Lee naar eigen zeggen gezien. Een van hen beweerde dat Lee eerst bij hen had aangeklopt om iets te lenen, een tactiek om te zien of vrouwen alleen thuis waren, zo klonk het. Ook zou een schoenafdruk van Lee zijn gevonden. Na de arrestatie voor moord werd Lee ook nog schuldig bevonden aan twee verkrachtingen.

Volgens Lee’s advocaten zitten er juist gaten in de bewijsvoering. Zo moesten getuigen de verdachte aanduiden in een ’schandalig bevooroordeelde fotoline-up’.

Het dna wat op het wapen is gevonden, is toegevoegd aan een nationale database. Daaruit is nog geen match gekomen. Mogelijk gebeurt dat in de toekomst. De zus van Lee wil eigenlijk ook dat de vingerafdrukken die in het huis werden gevonden – niet van Lee, bleek toen – ook in een database worden gezet om ze te vergelijken met de kenmerken van alle bekende Amerikanen.