’Jacky (14) uit het niets in elkaar geslagen in Oosterhout’

„Ik weet niet wat ik heb gedaan”, aldus Jacky in gesprek met Omroep Brabant. Ook haar moeder spreekt met de regionale omroep en vertelt dat het meisje bij een vriendinnetje was geweest die een paar straten verderop woont: „Toen ze langs de parkeerplaats aan de Jonkersdam fietste, werd ze opeens van achteren aangereden door twee jongens. Die begonnen vervolgens op haar in te slaan.”

Waarom de jongens Jacky toetakelden is nog een raadsel. „Jacky is gelukkig gaan gillen. Het vriendinnetje waar Jacky was geweest, stond nog buiten omdat ze haar net had uitgezwaaid”, aldus Cindy Hoefnagel, de moeder van het slachtoffer in gesprek met de omroep. Het vriendinnetje kon samen met een ander meisje ingrijpen. De jongens zijn er vandoor gegaan: „Ze stapten op de fiets en zijn weggereden.”

Jacky is flink geschrokken, maar heeft daarnaast ook fysiek leed opgelopen: het meisje heeft een blauw oog, haar kaak raakte beschadigd en haar lip is gescheurd.

Aangifte

Cindy Hoefnagel laat de omroep weten samen met haar dochter aangifte te willen doen van het incident: „Wij willen zo snel mogelijk aangifte gaan doen. Daar hebben wij vanmiddag contact over gehad bij de politie maar kunnen pas over een paar weken op het politiebureau terecht. Maar de afspraak is gemaakt.”

Signalement

Volgens Cindy Hoefnagels gaat het om twee jongens tussen de 15 en 17 jaar oud. Beide jongens zouden een zwarte hoodie hebben gedragen zaterdagavond.