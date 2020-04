Fotograaf schrikt van coronacrisis na weken in Amazonegebied

„Ik had net twee weken geïsoleerd gezeten in de Amazone en toen ik terugkwam moest ik weer in zelfisolatie”, aldus de fotograaf. Hij kreeg niets mee van het nieuws in de rest van de wereld, omdat er geen mobiel bereik is in het Suruwaha-dorp. „Ik heb zodoende niets van de crisis meegekregen. Toen ik terugkwam had ik even tijd nodig om te begrijpen wat er precies aan de hand is.”

Eenmaal terug kostte het Mumia veel moeite om naar huis in Rio de Janeiro te gaan. Er gingen nauwelijks nog vluchten en bussen en alle hotels waren gesloten. Het duurde een aantal dagen voor hij weg kon uit de stad Canutama in het binnenland van Brazilië.

Mumia was met een antropoloog naar het dorp gegaan om het leven van de inheemse stam in kaart te brengen voor Werelderfgoedorganisatie UNESCO en voor de inheemse overheid Funai. De Suruwaha worden ook wel de „alchemisten van het regenwoud” genoemd en willen geen contact met andere mensen. Het gebied waarin zij leven is door Funai afgesloten, om te voorkomen dat het coronavirus het dorp bereikt.