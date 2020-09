Moeder hoorde bouwkraan pal naast spelend kind vallen: ’Hij is aan de dood ontsnapt’

Bij het kindje en de ouders zat de schrik er goed in. Ⓒ Orange Media

HEEL - Een onbemande hoge bouwkraan is maandagmiddag in Heel (Limburg) door een nog onbekende oorzaak omgevallen. Het gevaarte kwam neer in een tuin waar op dat moment een 4-jarig kind aan het spelen was. Het kind kwam met de schrik vrij. Zijn moeder was op het moment van de val thuis: „Ik wist dat hij in de tuin was en zag een enorme ravage, dan slaat de paniek toe.”