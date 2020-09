Vallende bouwkraan Heel mist 3-jarig kind op haar na

Bij het kindje en de ouders zat de schrik er goed in. Ⓒ Orange Media

HEEL - Een hoge bouwkraan is maandagmiddag in Heel (Limburg) door nog onbekende oorzaak omgevallen. Een deel van het gevaarte viel in een tuin waar net een 3-jarig kind aan het spelen was. De kraan viel op een halve meter naast het spelende kind op de grond, zei een woordvoerder van de brandweer. Het kindje kwam met de schrik vrij.