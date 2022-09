Gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners zo goed als vol

Volgens de nieuwste cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben de gemeenten nu 62.574 bedden beschikbaar. Daarvan zijn er 61.037 in gebruik. Dit betekent dat 97,5 procent van alle opvangplekken bezet is. Dat is de hoogste bezettingsgraad ooit voor de Oekraïners. De afgelopen weken schommelde de bezetting rond de 95 procent.

Oekraïners die bij een Nederlands gastgezin verblijven, of die zijn opgevangen door familieleden of kennissen die hier al waren, zijn niet meegerekend. In totaal zijn nu 77.350 geregistreerde Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Ook dat is een record.

