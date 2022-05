Russisch verkenningsvliegtuig dringt Duits luchtruim binnen

Het illegale vliegtuig werd boven de Oostzee gespot. De Duitse Eurofighters kwamen vervolgens meteen in actie, meldt het Deutsche Presse-Agentur. Ze stegen op vanaf een vliegveld in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren om het toestel op te sporen.

Het onbekende vliegtuig vloog een stuk over Duits grondgebied. Dichtbij het Duitse eiland Rügen werd het herkend als een Russisch verkenningsvliegtuig. De Duitse gevechtvliegtuigen wisten het toestel te onderscheppen, en weer uit het Duitse luchtruim te begeleiden.

Het is niet de eerste keer dat een Russisch verkenningsvliegtuig het luchtruim schendt. Afgelopen vrijdag heeft in Zweden en Denemarken een soortgelijk incident voorgedaan. Het ging om vliegtuigtype AN-30. De Zweedse minister van Defensie was niet blij met de actie.