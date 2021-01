Netanyahu doet bannerfoto met Trump in de ban

De foto van Netanyahu en Trump prijkte lange tijd bovenaan de Twitterpagina van de Israëlische premier en diende als zichtbaar symbool voor de nauwe banden tussen de twee rechtse politici. Dinsdag vroeg verscheen er ineens een andere foto op de banner, een waarop Netanyahu wordt ingeënt tegen het coronavirus met de slogan van de Israëlische inentingscampagne.

Toen vorige maand kort een andere afbeelding ter ere van het Joodse Chanoeka-feest Netanyahu’s Twitterbanner sierde, werd er in de Israëlische pers ook al gespeculeerd dat de liefde tussen Trump en Netanyahu danig bekoeld zou zijn. Na Chanoeka verscheen op die plek echter weer een foto met ’Bibi’ en Trump.

Op Netanyahu’s Twitterpagina werd niet uitgelegd waarom de foto met Trump, over wiens eventuele tweede afzettingsprocedure dinsdag wordt gestemd, is weggehaald. Netanyahu had de aanval op het Capitool door Trump-aanhangers donderdag beschreven als een „razernij.” Er viel vijf doden, onder wie een agent die omkwam door de klap van een brandblusser.

Deutsche Bank: geen zaken meer met Trump

Deutsche Bank maakte dinsdag bekend in de toekomst geen zaken meer doen met Trump of zijn bedrijf, zo zeggen ingewijden tegen The New York Times en persbureau Bloomberg.

Deutsche Bank wordt gezien als de belangrijkste geldschieter van Trump. Die maakte voor zijn presidentschap naam als vastgoedmagnaat. Hij heeft naar verluidt voor meer dan 300 miljoen dollar (246 miljoen euro) aan leningen uitstaan bij de bank. Die moeten in de komende jaren worden terugbetaald.

Ook andere bedrijven en sociale media als Facebook en Twitter nemen afstand van Trump of leggen hem het zwijgen op. Het Amerikaanse Signature Bank, waar dochter Ivanka ooit in de raad van bestuur zat, verbreekt eveneens de banden met Trump. De bank roept hem ook op nu al af te treden. Een woordvoerster zegt tegen The New York Times dat twee persoonlijke rekeningen van Trump worden gesloten. Daar zou een bedrag van ongeveer 5,3 miljoen dollar op hebben gestaan.