Twee coronapatiënten overleden na stroomuitval ziekenhuis Maastricht: ’Schandalig, mijn oom heeft gecrepeerd’

Het incident heeft zich voorgedaan in de nacht van donderdag op vrijdag. Ⓒ Loraine Bodewes

Maastricht - Twee coronapatiënten die werden behandeld op een verpleegafdeling van het ziekenhuis in Maastricht zijn overleden nadat hun zuurstoftoediening stilviel in de nacht van donderdag op vrijdag als gevolg van een stroomstoring. „Ze vertelden ons dat zich een noodlottig ongeval had voorgedaan”, aldus een nabestaande. De inspectie heeft een onderzoek ingesteld.