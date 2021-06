Marine Le Pen in zes regio’s op kop: op naar het Elysée?

Premium Buitenland

Krachtmeting met Poetin is ultieme test voor Biden

’Een waardige tegenstander’ is de Russische president Poetin volgens de Amerikaanse president Joe Biden. Na een week vol toppen is de ontmoeting met de Rus in Genève de confrontatie die met de meeste interesse gevolgd wordt in de VS. De relatie tussen de twee landen is op een dieptepunt. De top is e...