Nederlandse militair aangehouden op Aruba na mishandeling toeriste in nachtclub

De Marechaussee bevestigt de aanhouding van onze landgenoot op het Caribische eiland. „We hebben een verdachte overgenomen van het politiekorps op Aruba en doen nu verder onderzoek”, zegt een woordvoerder. „Uit dat onderzoek moet blijken wat er precies is gebeurd. Het gaat, zover we nu weten, om een incident tussen de militair en een toerist.”

De mishandeling had plaats in nachtclub Gusto, in het noorden van het eiland. Het vrouwelijke slachtoffer was als toeriste aanwezig en werd op een gegeven moment belaagd door de verdachte. Ze zou volgens berichtgeving in het medium Masnoticias ernstige verwondingen hebben opgelopen. Er moest een ambulance worden opgeroepen om haar te laten behandelen. De Nederlander was op dat moment al vertrokken, volgens het medium, en zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Terwijl paramedici de gewonde toeriste verzorgden, bleek dat de man alsnog in de buurt was en door de lokale politie kon worden aangehouden.

Op beelden van de arrestatie is te zien dat de verdachte – een blanke man met blond/rossig haar, gekleed in een wit shirt en grijze broek korte – geboeid wordt afgevoerd door agenten.