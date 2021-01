Brabantse puppyhandel dicht om overtreden coronaregels: ’Dit is stemmingmakerij’

Hilvarenbeek kreeg meerdere klachten en meldingen over de gang van zaken bij De Meiboom, aldus een woordvoerster donderdag. Onder meer dierenorganisatie House of Animals vroeg de gemeente op te treden tegen „enorme drukte op de parkeerplaats bij de handelaar in Diessen, waaruit blijkt dat de handel op volle toeren draait.”

Welke regels precies zouden zijn overtreden, is vooralsnog onduidelijk. De Meiboom ontkent bij monde van de eigenaar dat er van grote drukte sprake is geweest, zo zegt hij tegen De Telegraaf.

Volgens House of Animals adverteert het bedrijf onder 25 verschillende namen op Marktplaats.nl met puppy’s. Er zouden vijftig tot zestig jonge hondjes per week vanuit Hongarije bij het bedrijf worden afgeleverd. „Daar schuilt veel verborgen dierenleed achter”, meent de dierenclub.

Hondenpension

Hilvarenbeek laat handhavers controleren of De Meiboom zich aan de sluiting houdt. De gemeente is ook gestart met een onderzoek naar de gang van zaken rondom het bedrijf. Het hondenpension van De Meiboom mag wel open blijven, uitsluitend voor het brengen en ophalen van dieren, aldus de gemeente.

De Meiboom in Diessen tempert donderdagmiddag telefonisch de beschuldigingen. „Er is veel vraag naar pups, zeker in deze tijd. De afspraken worden ruim ingepland. Een drukte binnen is het absoluut niet geweest. Het is mij totaal niet duidelijk wat er nu precies mis is. Het is stemmingmakerij.”

