LIVE | Extra verhoor dna-deskundige in hoger beroep Jos B.

B.’s advocaten hadden vorige week laten weten nog aanvullende vragen - 33 om precies te zijn - te hebben voor Kloosterman. Het hof vindt voor de volledigheid van het onderzoek een extra verhoor noodzakelijk. Kloosterman is vorige maand ook al gehoord.

De vragen zullen met name gaan over wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn van B.’s dna op de kleding van Nicky. Aansluitend mogen het OM en de verdediging nog op elkaar reageren en als laatste krijgt Limburger B. het woord. Het is nog niet duidelijk wanneer het hof uitspraak doet.

Dna

Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas in 2018 na een grootschalig DNA-onderzoek kwam Jos B. in beeld. Het dna van B. is aangetroffen op de pyjamabroek en de onderbroek van Nicky. Toen de naam van B. bekend werd, bleek hij echter spoorloos. De Limburger, een fanatiek bushcrafter, werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie heeft maandag twintig jaar cel geëist tegen B. De rechtbank in Maastricht veroordeelde B. vorig jaar tot een celstraf van 12,5 jaar.

Jos B. ontkent

De Limburger ontkent iets met de dood van Nicky te maken te hebben. Hij heeft toegegeven dat hij de jongen had gevonden, maar die was toen volgens B. al overleden. Uit angst - B. heeft een zedenverleden - had hij naar eigen zeggen de vondst nooit durven melden.