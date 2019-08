Nepalezen gedood door tijger

Een 71-jarige man werd zondagochtend vroeg aangevallen en gedood toen hij zijn varkens voerde voor zijn huis in de buurt van het nationaal park Bardiya, zei een parkwachter. De man stond waarschijnlijk in de weg toen het roofdier een van zijn beesten probeerde te vangen. Donderdag doodde een tijger een 56-jarige vrouw op haar boerderij in de buurt van hetzelfde nationale park. Het is onduidelijk of het om dezelfde tijger gaat.

In Nepal hebben mensen en wilde dieren, die in sommige regio’s dicht bij elkaar wonen, meer kans om met elkaar geconfronteerd te worden. In de beschermde gebieden in het zuiden van Nepal langs de grens met India leven ongeveer 235 tijgers in het wild.

