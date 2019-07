Bestuurder rijdt in op voetganger, verdachte opgepakt

Dat meldt een woordvoerder van de Haagse politie aan De Telegraaf. De verdachte is aangehouden op Wolweversgaarde in Den Haag. De aanrijding vond plaats op de Prismastraat in Nootdorp. „Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd”, aldus de politie.

Fotografen ter plekke melden dat omstanders zagen dat de automobilist tot drie keer toe op de fietser inreed. De politie wil daar nog niets over zeggen. „Dat onderzoek loopt nog.”