Verkeersinfarct door boerenprotest Parijs

„We willen de president zien. We blijven zo lang als nodig is”, zei Cyril Milard, lid van de boerenbond FDSEA tijdens het protest. Sommige agrariërs voerden borden met de tekst „Macron, antwoord ons!” bevestigd aan de voorkant van hun tractoren.

Boerenprotesten zijn niet ongewoon in Frankrijk. Vorige maand hadden ze landelijk gedemonstreerd met hun trekkers om aandacht te vragen voor moeilijke werkomstandigheden.

Franse boeren klagen al jaren over moeilijkheden om rond te komen. Het aantal zelfmoorden onder deze beroepsgroep bedroeg 605 in 2015, het meest recente beschikbare jaar met gegevens, na stabiel te zijn gebleven op ongeveer 150 per jaar van 2007 tot 2011.

Berlijn

Dinsdag protesteerden boeren ook in Berlijn. Duizenden boeren blokkeerden de wegen met hun tractoren. De agrariërs kwamen massaal naar Berlijn om te protesteren tegen het nieuwe landbouwbeleid van de Duitse regering dat in september werd geïntroduceerd.

Nederlandse boeren hebben de afgelopen tijd ook meerdere keren geprotesteerd. Ze zijn het niet eens met het huidige stikstofbeleid van de regering. In oktober nog kwamen veel boeren met hun tractoren samen op het Malieveld in Den Haag.