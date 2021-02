Buitenland

Russische fabriekswerkers besmet met variant vogelgriep

In Rusland is een variant van het vogelgriepvirus overgeslagen op mensen. Zeven medewerkers van een fabriek waar gevogelte wordt verwerkt in het zuiden van het land zijn besmet geraakt met de variant AH5N8. Ze voelen zich nu goed, zei Anna Popova, het hoofd van de Russische gezondheidswaakhond zater...