Zwaar verwaarloosde katten in beslag genomen in Maastricht

MAASTRICHT - De politie heeft donderdag in een woning in Maastricht enkele zwaar verwaarloosde en vermagerde katten in beslag genomen. De politie was het huis binnengegaan na een melding dat de bewoonster al twee maanden niet meer gezien was. De vrouw des huizes was niet thuis, naar bleek, maar de agenten vonden er wel de verwaarloosde dieren. Een kat had het niet overleefd. Ook vonden de agenten er het kadaver van een konijn.