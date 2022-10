Grootste besmetting vogelgriep in Heythuysen: 300.000 leghennen

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 300.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Binnen 3 kilometer bevinden zich 5 andere bedrijven met pluimvee. Deze worden gescreend op vogelgriep en de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10 kilometerzone liggen nog eens 128 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Landelijke maatregelen

Sinds begin oktober geldt voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten vanwege het hoge aantal besmettingen met vogelgriep. Afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat ongeveer 80.000 vleeskuikens op een bedrijf in Friesland geruimd zouden worden, nadat daar vogelgriep werd vastgesteld.

Op een kalkoenbedrijf in Ospel werd enkele dagen geleden ook al vogelgriep vastgesteld. Toen werden circa 23.850 kalkoenen geruimd om verspreiding te voorkomen. Het ging om het bedrijf Turkey Farm van Theo en Annemiek Coumans. Eigenaar Theo Coumans, tevens oud-wethouder in Nederweert liet weten: „Het is verschrikkelijk. Ik word geleefd op dit moment. Zoiets overkomt je.”