Weer meer coronapatiënten in ziekenhuizen, nieuwe coronagevallen stabiel

Van de coronapatiënten liggen er 625 op de intensive care, 6 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1596 mensen met corona, een stijging van 23 in het afgelopen etmaal.

Het aantal patiënten dat op de ic ligt, komt nu al een week boven de 600 uit. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

Positieve tests

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7644 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande twee dagen. In de voorgaande weken waren er op vrijdag juist aanzienlijk meer positieve tests dan op woensdag en donderdag.

Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn om vast te stellen. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 49.483 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7069 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds 11 januari.

Regio’s

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn 339 inwoners positief getest. In Rotterdam kregen 308 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Den Haag kwamen 255 besmettingen aan het licht, in Utrecht 172 en in Nijmegen 125.

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. Afgelopen etmaal is het overlijden van 25 coronapatiënten geregistreerd, evenveel als op donderdag. In de afgelopen week zijn 178 sterfgevallen geregistreerd, het laagste aantal sinds 19 oktober.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van 16.428 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.