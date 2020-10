Groen hondje geboren in Italië

De vier andere puppy’s hadden gewoon een witte vacht. Overigens zal Pistachio niet voor altijd groen blijven. De kleur komt doordat de pup in de baarmoeder in aanraking is gekomen met een groen pigment, dat ook de groene kleur veroorzaakt in blauwe plekken. Hij zal naar verloop van tijd gewoon een witte vacht krijgen.

Bijkomend voordeel van zijn bijzondere kleur is dat Mallocci besloten heeft hem zelf te houden, de andere vier puppy’s krijgen een nieuw thuis.