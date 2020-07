Bezoekers pretpark zitten twee uur vast in achtbaan op 45 meter hoogte

Het incident vond dit weekend plaats, zo meldt The Sun. Carly Tarry zat samen met haar dochter, nichtje en neefje in de achtbaan. „Mijn neefje was aan het schreeuwen en was zo bang. Ze hebben hem als eerste naar beneden gehaald, daarna kwamen ze terug voor mijn nichtje.”

De angst was niet voorbij toen ze uit het bakje mocht klimmen. „Je realiseert je niet hoe hoog je eigenlijk zit. Het was behoorlijk eng.”

Een woordvoerder bevestigt het voorval. „Een fout in de achtbaanaandrijving zorgde ervoor dat een beveilingssysteem geactiveerd werd waardoor de trein stopte en blokkeerde.” Medewerkers zijn omhoog geklommen om de mensen die vastzaten gerust te stellen.

Hoeveel mensen er precies in de achtbaan zaten is onduidelijk.