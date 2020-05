Oudste Spanjaard (113) overleeft coronavirus

„Ze heeft de ziekte overleefd en maakt het goed”, laat het verzorgingstehuis weten. In het verzorgingstehuis van Branyas zijn meerdere besmettingsgevallen bekend.

De stokoude vrouw zat wekenlang in isolatie. Alleen één verzorgster met beschermende kleding mocht bij haar in de buurt komen. Branyas zegt zo oud te zijn omdat ze het geluk heeft over „een goede gezondheid” te beschikken.

Levensloop

Branyas werd in 1907 in de Verenigde Staten geboren. Daar werkte haar vader als journalist. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vertrok ze per schip naar Spanje. Daar maakte ze de Spaanse grieppandemie mee (1918-1919), net als de burgeroorlog in het land (1936-1939).