LIVE | WHO: in juni duidelijkheid over malariamedicijn tegen corona

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat een onderzoeksteam al volgende maand met conclusies komt over de veiligheid van het omstreden malariamedicijn hydroxychloroquine als middel tegen het coronavirus. De mededeling komt een dag nadat de organisatie een wereldwijde proef bij coronapatiënten met dit middel voorlopig had stilgelegd.

In een aantal landen waren tests gestart om te kijken of het malariamedicijn helpt om te voorkomen dat iemand het virus krijgt. Maar de WHO schort de proeven op na een studie in het Britse medische tijdschrift The Lancet. Dat ontdekte dat bij patiënten die hydroxychloroquine krijgen, hogere sterftecijfers zijn en een hogere frequentie van onregelmatige hartslagen hadden.

De Amerikaanse president Donald Trump had het middel als mogelijke behandeling voor de ziekte aanbevolen. Hij nam het zelf ook een tijdje, maar is er mee gestopt.

Een definitief besluit over de schadelijkheid, de voordelen of nadelen van hydroxychloroquine zal worden genomen zodra alle gegevens zijn beoordeeld”, aldus de WHO. „Deze beoordeling wordt medio juni verwacht.”

Illustratie van het aantal coronadoden en -besmettingen in Nederland. Ⓒ De Telegraaf

Bekijk hier het liveblog van maandag 25 mei.

Binnenland:

Crisisberaad over corona gaat komende weken toch door

Snelwegen Zeeland en Overijssel weer net zo druk als voor crisis

Net nu strandtent open mag: jeukrups rukt op aan de kust

Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk

Duizend leraren getest: ’Het lijkt goed te gaan’

Asscher: schrap ontslagboete later en vervroeg pensioen

Grapperhaus: België positief over openen grens voor familiebezoek

Medewerkers onderwijs en opvang nauwelijks besmet

Pontjes blijven aan de kant: ’We willen geen gezeur’

Grafieken: zo ver is het coronavirus teruggedrongen

Vleesverwerker Vion wil alle medewerkers herhaald preventief laten testen

Ic-baas houdt adem in na hemelvaartsdrukte: ’Het virus kan zich zo weer verspreiden’

Buitenland:

Duitsland wil negatief reisadvies voor 31 landen opheffen

Britse onderminister weg vanwege aanblijven Cummings

59 procent Britten wil dat Cummings opstapt

Franse privacywaakhond keurt corona-app goed

Duits dodental stijgt met 45 tot 8302

Hongarije heft noodtoestand op 20 juni op

Wuhan: 6,5 miljoen inwoners getest in negen dagen

Brazilië geeft bevolking hydroxychloroquine tegen corona

Meer dagelijkse coronadoden in Brazilië dan in de VS

Spanje kondigt tien dagen van nationale rouw af: 27.119 doden

Verbazing over het coronawonder van Japan

Britse winkels vanaf 15 juni weer open

Wie gaat het EU-herstelfonds betalen? Nederland zet alvast hakken in het zand

Financieel-economisch:

Hoe Nederland in 5 minuten €5 miljard tegen coronacrisis ophaalde

’Bonus Air France-KLM-topman moet van de baan’

’Supermarkt ook na 1 juni nog druk’

Nikkei fors hoger door hoop op vaccin en steun, ook Dow optimistisch

Golfende Trump mikpunt van kritiek in coronatijd

’Thuiswerkkramp nog te vaak onderschat’

Sport:

F1: Oostenrijk wacht af, Silverstone mag toch hopen

PSV: ’Het kan 4 miljoen euro kosten’

KNVB wijst Alkmaarse claim af, AZ blijft tweede in eindstand

Voetballers Heerenveen akkoord met salarisverlaging

Entertainment: