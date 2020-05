LIVE | Wuhan waakt voor tweede golf: 6,5 miljoen tests in slechts 9 dagen

In de strijd tegen een tweede golf van coronabesmettingen heeft China in en rond de stad Wuhan maarliefst 6,5 miljoen coronatest afgenomen. De tests werden binnen slechts negen dagen uitgevoerd, claimen Chinese staatsmedia. Alleen al afgelopen vrijdag werden 1,47 miljoen inwoners getest. Ter vergelijking: het hoogste aantal dagelijkse tests in de zwaar getroffen VS bedraagt momenteel zo’n 400.000. China lijkt daarmee voorop te lopen in de wereld qua testcapaciteit, meldt CNN.

Het snel opsporen en isoleren van coronapatiënten wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het strijdplan tegen een nieuwe, grote corona-uitbraak. Onlangs werd tot het grootscheeps testen besloten nadat in een wijk in Wuhan plots weer zes coronabesmettingen opdoken. De Chinese stad geldt als de brandhaard die de coronapandemie veroorzaakte.

Inmiddels zou ruim 80% van de 11 miljoen inwoners van Wuhan en omstreken zijn getest. In totaal werden 198 besmettingen gevonden. De meeste geïnfecteerden vertoonden geen of weinig symptomen.

Verspreid over Wuhan staan vele honderden units om tests af te nemen. Inwoners staan in lange rijen en met mondkapjes te wachten.

Zuid-Amerika epicentrum

Het coronavirus lijkt in Chili steeds sneller om zich heen te grijpen. De autoriteiten in het Zuid-Amerikaanse land melden dat in 24 uur 4895 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Dat is de grootste stijging tot dusver.

In het land met 18 miljoen inwoners zijn tot dusver zo'n 74.000 besmettingen vastgesteld. Vooral de hoofdstad Santiago is zwaar getroffen. Daar kreeg de oproerpolitie vorige week versterking van het leger. Demonstranten maakten hun onvrede duidelijk over de groeiende werkloosheid en voedseltekorten. Ook de afgelopen 24 uur waren er weer hevig protesten.

Ook de regering blijft niet gespaard. Twee ministers zijn besmet. De Senaat sloot vorige week al de deuren nadat drie senatoren positief hadden getest.

Ook andere landen in Zuid-Amerika worden zwaar getroffen door het virus. Brazilië heeft na de VS wereldwijd het hoogste aantal besmettingen gemeld. Vier dagen geleden noemde wereldgezondheidsorganisatie WHO het Zuid-Amerikaanse continent als het nieuwe epicentrum van het coronavirus.

In Europa wordt juist gehoopt dat het ergste achter de rug is. Daar worden in veel landen alweer maatregelen versoepeld die verspreiding van het virus moesten tegengaan.

