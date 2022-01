Museum Speelklok gesloten tijdens actiedag: ’Moeten ons aan maatregelen houden’

Het museum was ’s ochtends gratis geopend, bezoekers konden ’spierballen tonen’ door aan een draaiorgel te draaien. Ook konden bezoekers dansen op muziek van de orgels en de tentoonstelling bezoeken. Gwen (18) en Fleur (18) uit Soest kijken verwonderd naar de vele orgels. „We vinden het heel jammer voor de musea dat ze niet open mogen. We kwamen eigenlijk om te winkelen naar Utrecht en bezoeken normaal gesproken niet zo snel een museum, maar liepen uit nieuwsgierigheid toch even binnen en het is ontzettend leuk om hier te zijn”, aldus Fleur.

Ⓒ Thijs Rooimans

Ondertussen staat medewerkster Wanda Frowijn in sportkleding druk te dansen op de muziek van ’Op een onbewoond eiland’ gespeeld door een groot draaiorgel. Even bewegen doet haar goed: „We willen als museum open en onze klanken laten horen. Zelf vind ik het fijn om weer even lekker te mogen dansen.”

’Binnen een uur dicht’

Wanneer twee mannen in pak van de gemeente Utrecht het oude kerkgebouw binnenlopen, weet directrice Van Dijk hoe laat het is. De gemeente had dinsdag al een gesprek met het museum en aangekondigd dat er gehandhaafd zou worden. Marian van Dijk nodigt de mannen uit om ook even een draai aan een orgel te geven, maar dat slaan ze vriendelijk af. „We hebben alle begrip voor jullie actie, maar we moeten ons als gemeente aan de maatregelen houden”, luidt de boodschap. Het museum moet binnen een uur dicht, net als de andere musea binnen de gemeente die meedoen aan de actiedag. Daar legt de directrice zich bij neer en het blijft bij een waarschuwing vanuit handhaving.

De mensen die nog aanwezig zijn gaan rustig naar buiten en de deuren worden gesloten, behalve dan van de winkel en de koffie to go, want die zijn wel toegestaan. De directrice vraagt nog snel of een orgel wel naar buiten mag en voor de deur mag spelen tot 15:00 uur, de handhaving pleegt een paar belletjes en een vergunning is snel geregeld. Mensen die voorbijlopen mogen even draaien aan het orgel en medewerkers vertellen over de ludieke actie tegen de sluiting van musea.

Speelklok is niet van plan nog een actiedag te houden en blijft voorlopig dicht. Van Dijk: „We krijgen de helft van onze inkomsten uit gemeentesubsidie, dus we willen ze niet voor de voeten lopen. Een waarschuwing lap ik niet aan mijn laars. We gaan nu dicht, maar mogen hopelijk na de persconferentie op dinsdag 25 januari weer helemaal open.”

Bittere pil

Burgemeester van Utercht Sharon Dijksma reageert op het protest: „Het is een bittere pil voor culturele instellingen dat zij nog steeds gesloten zijn, terwijl voor andere sectoren afgelopen weekend verlichting is gekomen. De financiële steun vanuit de Rijksoverheid voor culturele organisaties en zzp’ers schiet te kort. Mede namens mij heeft het Veiligheidsberaad gisteren bij het kabinet aangedrongen op sneller duidelijkheid voor onder andere cultuur en ruimhartiger steun.”