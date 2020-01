FNV: meer vrijheid in cel ’ronduit gevaarlijk’

Agressie bij gevangenen neemt volgens onderzoekers van de universiteiten van Tilburg en Leiden flink af als ze een eigen telefoon in de cel krijgen. Ook een eigen celsleutel, zelf koken en ze vrijer in de gevangenis laat bewegen met een pasjessysteem zou bijdragen aan minder agressie.

Yntse Koenen van FNV: ,,Als de conclusies zomaar worden ingevoerd zou dit naar de mening van de medewerkers in de inrichtingen ronduit gevaarlijk zijn. Er heerst een enorme werkdruk binnen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het is code rood met betrekking tot de veiligheid. Aan de randvoorwaarde van een ruime formatie op orde en goed geschoold personeel is nog lang niet voldaan door DJI.”

FNV stelt dat uit allerlei onderzoek blijkt dat de populatie binnen de muren gevaarlijker is geworden. ,,Personeelstekort maakt het nog gevaarlijker. Er is ook veel meer psychische en psychiatrische problematiek dan vroeger. De Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming zegt dat ook in een rapport van eind december. Meer geweld, meer psychiatrische problematiek, meer bedreigingen, te weinig personeel. We kunnen het personeel niet zomaar opzadelen met een nieuwe taak, namelijk in te schatten wie er wel en wie er geen telefoon mag”, aldus Koenen.