Complete ’stuntroversbende’ opgepakt

Zo’n zeven jaar lang teisteren cellen van de Roemeense ’stuntroversbende’ met de ’Romanian roll over’-methode de Europese snelwegen. In Nederland sloeg de bende vermoedelijk zeker zo’n 15 keer toe sinds 2015. De rovers rijden dicht op een vrachtwagen, klimmen dan op de motorkap van hun auto en forceren dan het slot op de achterdeur van de vrachtwagen. Vervolgens gooien ze de lading in hun eigen wagen. De chauffeurs merken niets van de beroving waarbij de uitvoerders levensgevaarlijke capriolen uithalen.

Een van de meest omvangrijke berovingen vond plaats op de A73 in de zomer van 2017 toen voor een half miljoen aan iPhones werden geroofd. De politie pakte verdachten op in een vakantiepark in Otterlo en vond daar ook de iPhones. De Roemenen werden echter alleen veroordeeld voor heling en zaten maar kort vast.

Enorme villa’s doorzocht

In alle stilte werkte een team van de dienst Infra van de landelijke eenheid van de politie verder aan het onderzoek. Doel was om de leiders van de clan te pakken en te proberen om verdachten te vervolgen voor andere berovingen in Nederland. Zo werd operatie Arrow opgezet in samenwerking met Roemenië, Frankrijk en Finland. Het Joint Investigation Team (JIT) moet een einde maken aan de ’stuntroversclan’ die voor vele miljoenen aan schade heeft veroorzaakt in Europa.

De Roemeense politie volgde in de afgelopen jaren alle bewegingen van de veertig ’stuntrovers’, die mogelijk contacten hebben bij distributiecentra waar vrachtwagens elektronica halen. Tijdens het onderzoek sloegen de ’stuntrovers’ weer toe. Eind 2019 was het raak in Nederland en Frankrijk.

Bijzonder is dat de veertig verdachten die in beeld zijn voor de berovingen, allemaal in een compact gebied in een buitenwijk van Boekarest wonen. Aan de operatie die maandagochtend begon werken 700 Roemeense politiemensen mee. De veelal enorme villa’s van de clan worden doorzocht. De politie hoopt bewijs voor de berovingen te vinden en wil rijkdommen die zouden zijn vergaard met de diefstallen in beslag te nemen.

