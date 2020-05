Bijleveld snapt ’onbegrip en ergernis’ over Hawija

Tijdens de missie in Irak die duurde van 2014 tot en met 2018 is haar ministerie ’terughoudend’ geweest met de informatie aan de Kamer. „In de toekomst gaan we dat anders doen”, beloofde ze. De CDA-bewindsvrouw wil ook afspraken met bondgenoten maken over het delen van informatie bij toekomstige missies. „Wij willen hetzelfde”, zei ze tot de Kamer. „Meer transparantie.” Alleen, zo hield GL-Kamerlid Van Ojik haar voor: „U bent de minister, u gaat hierover.”

De Kamer is onjuist en onvolledig geïnformeerd door het ministerie over de aanval uit juni 2015, zo gaf Bijleveld vorig jaar toe. De fout was gemaakt door haar voorganger Hennis, is is Bijleveld daarvoor politiek verantwoordelijk. Bijna de volledige oppositie in de Kamer zegde daarom in een eerder debat het vertrouwen in haar op.

Geen transparantie

Het irriteert Kamerleden dat de minister onderzoeksrapporten over de aanval niet mocht delen van de Amerikanen, terwijl NOS en NRC die wel kregen na een Amerikaanse Wob-procedure. Bijleveld heeft naar eigen zeggen haar Amerikaanse collega gevraagd de rapporten aan de Kamer te mogen geven, maar kreeg nul op het rekest. „Dat moet anders”, zei de minister in inmiddels het vierde debat over de kwestie. Bijleveld leek desondanks de stof nog altijd niet helemaal in de vingers te hebben, getuige de vele haperingen als ze eens niet van papier las.

D66-Kamerlid Belhaj is blij dat de minister ’de hand in eigen boezem steekt’. Ze zou wel willen dat Bijleveld erkent dat er in 2015 onverantwoorde aannames werden gedaan over burgerslachtoffers, omdat niet bekend was hoeveel explosieven in de fabriek lagen. „Dat zouden we nooit meer op die manier moeten doen.”

Ook stoort het Belhaj dat Bijleveld zegt dat alle procedures zorgvuldig zijn doorlopen omdat zij geen inzage heeft in de inlichtingen waar de Amerikanen zich op baseerden.

’Ongeloofwaardig optreden’

De felste kritiek aan het adres van Bijleveld, kwam uit de hoek van de SP. Kamerlid Sadet Karabulut vindt de uitleg van Bijleveld ’niet geloofwaardig’. Ze vindt Bijleveld niet langer geloofwaardig als minister en dient naar verwachting een motie van wantrouwen in.