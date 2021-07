Inval leger bij Palestijnse hulporganisatie: ’Wij hoeven niet wit te wassen, krijgen geld uit Nederland’

Buitenland

Onderzoekers: Malta medeverantwoordelijk voor moord journalist

De Maltese staat is volgens een onafhankelijke onderzoekscommissie medeverantwoordelijk voor de moord op de kritische journalist Daphne Caruana Galizia, schrijft The Times of Malta. De staat zou hebben nagelaten de levensbedreigende gevaren voor Caruana Galizia te erkennen en redelijke maatregelen d...