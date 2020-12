’Klanten’ uit telefoons ’drugsdealers’ krijgen sms politie Utrecht

De telefoons werden in beslag genomen bij een actie tegen het dealen van drugs in Utrecht-Zuid op 14, 15 en 16 december. De politie stelt dat het voor het eerst is dat op deze manier „niet alleen de drugsdealers, maar ook mogelijke gebruikers worden aangesproken.” De politie informeert in het bericht niet alleen over de „zwarte kant van de drugswereld”, maar wijst ook naar de opties voor hulp bij drugsverslaving, schuldhulpverlening of hulp om een uitweg te vinden uit de drugswereld.

De actie was een samenwerking van politie, gemeente en OM. Zij benadrukken dat de telefoonnummers eenmalig zijn gebruikt, niet met anderen worden gedeeld en niet leiden tot een registratie in de politiesystemen.