Doodsbange ganzen gered uit studentenhuis Vindicat: ’Ze verstopten zich in een klein hoekje'

„Ze zijn doodsbang, de veren zijn kapot en ze verstopten zich in een klein hoekje”, zegt Marian Ubels van de Dierenambulance. „De autodienst heeft ze meegenomen.” De dieren zitten inmiddels in de tijdelijke opvang aan de Friesestraatweg in Groningen tot ze uitgezet kunnen worden.

Schorsing

Het blijkt om een studentenhuis van Vindicat te gaan, meldt Dagblad van het Noorden. Adriaan Zoetmulder, hoogste baas van het corps, reageert ontzet na het zien van de foto’s. „Het is onacceptabel. Vindicat distantieert zich direct van dit huis. Alle banden worden verbroken, ze zijn nergens meer welkom. Daarnaast worden de leden geschorst.”

Volgens Ubels vertelden de studenten dat ze de dieren gekocht hadden. „Wat ze ermee van plan waren is niet helemaal duidelijk. Laten we maar niet gaan speculeren.”

De dierenambulance kwam in actie nadat stadsblog Sikkom zaterdagochtend een bericht publiceerde over het huis. Op een foto is te zien dat er een gans rondloopt. Op de muur van het huis staat een groot hakenkruis getekend, op de andere muur een davidsster.