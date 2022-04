Erdogan zet in op ’sterkste zeemacht in de regio’

Premium Buitenland

Hoelang duurt Poetins oorlog nog?

De Russische invasie van Oekraïne een succes noemen, Vladimir Poetin en consorten hebben er geen enkel probleem mee. Maar de slijtageslag gaat door, met hevige gevechten in de oostelijke Donbas-regio. Hoelang duurt Poetins oorlog nog? „Het meest waarschijnlijke scenario is een langdurig sluimerend c...