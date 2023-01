Meer eergeweld in Nederland, vooral onder Syriërs

Het gaat in deze zaken onder andere over stalking, mishandeling, dreiging met geweld, ontvoering en moord of doodslag. Waar deze zaken zich een paar jaar geleden nog vooral in Turkse en Marokkaanse kringen afspeelden, zijn de verdachten sinds 2021 vaak van Syrische afkomst. Dat meldt het Landelijke Expertisecentrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nationale Politie.

Stijgende lijn

De politie kreeg in 2022 682 complexe eerzaken binnen. Een jaar eerder waren dit er nog 628 en in 2018 ging het om 529 zaken. Volgens de politie heeft de stijgende lijn in het aantal zaken vooral te maken met de instroom van migranten en vluchtelingen.

Eergeweld komt vaak voor als de eer van de familie, vaak van een vrouw, ’aangetast’ wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een man of vrouw door zijn of haar partner of familie beschuldigd wordt van losbandig gedrag, overspel of partnerkeuze.