Gigantisch zwart gat in heelal eet elke dag een zon

Onderzoekers van de Australian National University hebben het zwarte gat bestudeerd. Het object, dat J2157 heet, is 8000 keer zo groot als het zwarte gat in het midden van onze Melkweg. ’Ons’ zwarte gat zou twee derde van alle sterren in de Melkweg moeten opslokken om even groot te worden als J2157.

J2157 staat zo ver weg van ons in het universum, dat we het zwarte gat zien tijdens de jeugdjaren van het heelal. „We zien het op het moment dat het heelal slechts 1,2 miljard jaar oud is, minder dan 10 procent van de huidige leeftijd”, zeggen de onderzoekers. Het is onbekend hoe zwarte gaten zo vroeg in de geschiedenis al zo groot konden worden.