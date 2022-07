Ophef om nominatie transgender zwemster voor Vrouw van het Jaar

De college-sportbond houdt jaarlijks een dergelijke verkiezing, waarbij vrouwelijke atleten worden geëerd, die op een bijzondere manier de aandacht op zich hebben gevestigd door hun prestaties of hun maatschappelijke betrokkenheid. Universiteiten mogen zelf kandidaten nomineren.

De nominatie van Thomas zorgde voor veel ophef op social media, nadat ook haar deelname aan vrouwenzwemwedstrijden door lang niet iedereen werd gesteund.

Lia Thomas na haar zege op de 500 yards vrije slag tijdens de NCAA-finales. Ⓒ ANP

Het conservatieve congreslid Marjorie Taylor Greene tweette woedend.

Ook oud-topzwemster Nancy Lynn Hogshead, tijdens de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles goed voor driemaal goud en eenmaal zilver, is kort en duidelijk over de nominatie: „No.”

Thomas won bij de laatste NCAA-spelen de 500 yards zwemmen bij de vrouwen, waar ze tot 2019 nog meedeed aan de mannenwedstrijden. Haar deelname werd door als vrouw geboren zwemsters als 'niet eerlijk' betiteld.

De zwembond FINA bepaalde onder meer na deze controverse dat transgender zwemsters alleen nog mee mogen doen aan vrouwenwedstrijden, als zij op hun 12e als de transitie hebben gemaakt.

Thomas wordt ook door veel mensen gesteund. Ze voldoet aan de criteria van de NCAA, stopte - zoals vereist - na haar transitie een jaar met zwemen en won NCAA-titel in een race waaran zij gerechtigd was mee te doen. Dan is een nominatie niet meer dan logisch, zo menen zij.