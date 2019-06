F-16’s begeleiden Maarten van der Weijden

LIVE – Verslaggever Zander Lamme doet verslag vanuit Friesland. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

De stad Dokkum die hij rond tien uur passeerde, krijgt dit jaar het feest waar het op wachtte. Tien maanden geleden strandde Van der Weijden bij Burdaard, een kilometer of tien voor Dokkum en was het wachten vergeefs. Nu was het stadje volgeladen met toeschouwers.

Met name op de plek waar de zwemmer moest keren was het druk. Hele scholen hadden de lessen onderbroken. ,,De scholen zijn hier massaal naartoe gekomen”, zegt juf Anneke de Vries van basisschool De Bron als ze een groep kinderen begeleidt.

Ook bedrijven waren schappelijk voor hun werknemers. ,,Onze baas zei dat we hier naartoe konden. Hier moet je wel naartoe. Het werk wacht wel”, zegt Sibylla Eldering (51) van kledingwinkel Van der Gang.

Van der Weijden keerde in Dokkum om. Hij moet vanaf daar terug naar Bartlehiem en slaat dan af naar Leeuwarden, waar hij in de avond hoopt aan te komen.

Burdaard voorbij

Van der Weijden passeerde maandagochtend rond 7.00 uur Burdaard, het punt waar hij vorig jaar na 163 kilometer moest opgeven. Op de volgboten van de zwemmer werden high fives uitgedeeld en viel een rustig gejuich te horen. Anderhalve week geleden werd net buiten Burdaard een monument ter ere van Van der Weijden onthuld.

Rond zonsopkomst zwom Maarten van der Weijden door Bartlehiem. Op het Elfstedenbruggetje stonden tientallen mensen Maarten toe te juichen. Ⓒ Camjo Media

De zwemmer is kort gestopt bij zijn eigen standbeeld. Hij heeft er een speciale stempel gekregen van zijn vrouw Daisy en zijn kinderen. Daarnaast werd het nummer ’Leef’ van André Hazes jr. gespeeld, omdat Van der Weijden dat altijd met zijn dochters zingt. Tegelijkertijd is een speciale wensballon opgelaten.

Bekijk ook: Korte nachtrust voor Maarten van der Weijden

In Burdaard is hij ondanks het tijdstip toch door veel mensen aangemoedigd. Zo stond een man uit Eelde al drie dagen met zijn camper in het Friese dorp te wachten. „Dit is the place to be”, verklaarde hij zijn aanwezigheid. Volgens hem waren er meer mensen die al een aantal dagen in Burdaard aan het wachten waren.

Korte stop om schuurplekken

Van der Weijden is sinds een uur of vier weer aan het zwemmen. Hij had, nadat hij gisteren over de sluis bij Oude Leije werd getild, met een kraan een paar uurtjes geslapen. Toen hij daarna weer te water ging, kreeg hij veel last van schuurplekken.

Volgens Van der Weijdens arts Marco Blanker had de zwemmer met name bij zijn schouders last. Het hemd waaraan de badmuts van de zwemmer vast zit en dat onder zijn zwempak zit, is een klein beetje ingeknipt. ,,En we hebben hem ingesmeerd met zinkzalf”, zegt Blanker. ,,Sinds we dat gedaan hebben heeft hij geen last meer.”

Bekijk ook: Geen kruisje voor Maarten als hij de tocht volbrengt

Door het gedoe met het pak en omdat Van der Weijden iets langzamer opstond dan gepland, kwam hij pas rond half zes aan bij het beroemde Elfstedenbruggetje van Bartlehiem. Voor dat moment waren enkele tientallen mensen vroeg uit de veren gekomen.

,,We hebben om drie uur de wekker gezet en zijn toen op de scooter hier naartoe gekomen’’, aldus Saskia Haakma (46) die met haar man Johan (49) bij het bruggetje wacht. ,,Dit is toch het legendarische bruggetje van Bartlehiem’’, verklaart ze het vroege opstaan.

"Ik hoop dat-ie het redt"

Bij Bartlehiem was ook ex-ijsmeester Jan Oostenbrug van de Elfstedentochtvereniging aanwezig. ,,Ik hoop dat-ie het redt, maar hij moet nog wel even.”

Bekijk ook: Warmte geen probleem voor Maarten

Van der Weijden zwemt volgens zijn arts Blanker 3,4 kilometer per uur. Dat is een stuk sneller dan voordat de zwemmer ging slapen. Toen was het tempo teruggezakt naar 2,5 kilometer per uur. Naar verwachting komt Van der Weijden om tien uur aan in Dokkum, de tiende stad. Daarna volgt alleen Leeuwarden nog.